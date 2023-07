Lukaku Juve, il belga e quello sgarbo all’ex compagno Lautaro Martinez, che ha analizzato con delusione quanto successo

Lautaro Martinez, alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato al mondo tutta la propria delusione per il caso Lukaku. Ecco cosa ha detto sull’obiettivo del mercato bianconero.

LE PAROLE – «Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non mi ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio. Mi aspettavo un comportamento simile? No».

