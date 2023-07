Calciomercato Juve, Giuntoli pronto a fare rientro in Italia, con tre operazioni da dover portare a termine. Le ultime

Come scrive la Gazzetta dello Sport, Giuntoli e Manna continuano a tenersi in contatto nonostante la distanza che separa gli USA da Torino. Il dt, già domenica, dovrebbe essere di rientro in Italia per dare una mano al collega sul mercato bianconero in uscita.

I nomi sono sempre quelli: Zakaria, per il quale si è mosso solo il West Ham; McKennie, che non ha ricevuto offerte, e Pellegrini, conteso tra Lazio e Nizza. Cedere questi tre permetterebbe poi di sbloccare le entrate.

The post Calciomercato Juve, Giuntoli torna in Italia: tre compiti da portare a termine appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG