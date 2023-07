Kessie Juve, il centrocampista ivoriano ribadisce il suo no al trasferimento in bianconero. Ma Giuntoli ha ancora un jolly

Franck Kessie non ha intenzione di trasferirsi alla Juventus, almeno per il momento. Lo ha evidenziato anche il Corriere dello Sport, che ha ribadito il no dell’ivoriano alla destinazione bianconera, nonostante l’accordo con il Barcellona sia praticamente cosa da poco.

Il giocatore preferirebbe rimanere in blaugrana o, al massimo, trasferirsi in Premier League. Una volontà di cui è a conoscenza anche Giuntoli che, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi e proverà fino all’ultimo a convincere in prima persona il giocatore.

