Lukaku Juve, ecco i soldi per il centravanti belga: svelato il piano per il colpaccio bianconero in attacco

Romelu Lukaku continua ad aspettare la Juventus, che intanto sta pian piano sistemando i conti lasciando andare gli esuberi. Incassati fin qui 87 milioni di euro, che consentirebbero ai bianconeri di sostenere un triennale da 9 milioni di euro per ingaggiare il belga, grazie anche a quel Decreto Crescita che va ad alleggerire ulteriormente i costi.

L’ex interista, dal canto suo, sta aspettando solo il via libera del Chelsea per volare verso Torino, volenteroso com’è di lavorare con Allegri e mettersi in gioco con lui. Come scrive il Corriere dello Sport, però, il tempo stringe e alla chiusura del calciomercato manca ormai sempre meno.

The post Lukaku Juve (CorSport), ecco i soldi per Big Rom. Il piano per il colpaccio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG