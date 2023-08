Lukaku Juve, secondo fonti inglesi il Chelsea ha cambiato improvvisamente idea! Importante indizio sul futuro del belga

Il Chelsea apre alla cessione in prestito di Romelu Lukaku. Ne è sicuro David Ornstein, collega firma del The Athletic che riporta gli ultimi aggiornamenti sull’addio del belga al Chelsea.

Il giocatore potrebbe partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula alla quale i londinesi hanno aperto dopo aver capito che nessuno era disposto a rilevare il calciatore a titolo definitivo. Una mossa che potrebbe far comodo alla Juventus, così come alla Roma o ad altri club arabi.

The post Lukaku Juve, dall’Inghilterra: il Chelsea cambia idea! Indizio importante sul futuro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG