Giuntoli non è andato a Londra per cercare di trattare i trasferimenti di Lukaku alla Juve e di Vlahovic al Chelsea. A riferirlo è Luca Marchetti a Sky Sport 24, secondo cui l’apertura di ieri dei Blues sul serbo ha consigliato il Football Director a non andare. Il ragionamento che fa la Juve è questo: Vlahovic può essere la chiave per risolvere il problema Lukaku del Chelsea che, nel caso in cui l’affare non si facesse, dovrebbe tenere un giocatore fuori dal progetto, a differenza dei bianconeri.

Il nodo della trattativa al momento è nella valutazione che fanno i due club dei rispettivi bomber: la differenza è di 40 milioni in favore della Juve.

The post Lukaku Juve e Vlahovic Chelsea (Sky): niente viaggio di Giuntoli a Londra. Il motivo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG