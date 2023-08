Lukaku Juve e Vlahovic Chelsea (Sky): scambio ancora in piedi. La situazione per la trattativa tra i due club

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato – L’Originale, lo scambio Juve–Chelsea per Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic è ancora in piedi.

I bianconeri continuano a pensare all’attaccante belga, pallino del tecnico Massimiliano Allegri ma anche della società.

