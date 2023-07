Lukaku Juve, il belga è in bilico: muro Inter, i bianconeri non possono prenderlo. Le novità sulla situazione dell’attaccante

Arrivano novità sul fronte Lukaku Juve da Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha ha fatto il punto della situazione a Radio Radio Lo Sport.

LUKAKU JUVE – «Lukaku una soluzione la troverà, però non ne ha molte oggi. La Juventus al momento non è in condizione di prenderlo: lui al momento è lì in bilico. Ha lanciato qualche segnale indiretto all’Inter. Per il momento ha trovato un muro molto netto dell’ambiente, anche a livello di società, allenatore e squadra. Però è abbastanza curioso che lui abbia lanciato questo messaggio e questo ponte all’Inter, quasi come a dire “in fin dei conti potrei dirmi di essere sbagliato”».

