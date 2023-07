Lukaku Juve, la possibile rivelazione sul passaggio del centravanti belga in bianconero: ecco cosa succede

Il giornalista de La Stampa Gianluca Oddenino, a Tv Play, ha così parlato del passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus.

LE PAROLE – «Non credo che Lukaku possa andare in un’altra squadra, ma se non si sblocca questa situazione la pista saudita si può riaprire. Lui vuole la Juventus e la Juventus lo vuole, alla fine secondo me si troverà la quadra. Lukaku secondo me andrà in porto, in caso contrario si potrebbe restare così».

