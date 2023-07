Lukaku Juve, l’Inter corre contro il tempo: ha un patto, ma…Ultime sulla situazione dell’attaccante belga

Prosegue l’intreccio di mercato tra Inter, Juve e Lukaku. Il giocatore ha dichiarato amore eterno ai nerazzurri e non vuole rimanere al Chelsea, ma la situazione potrebbe cambiare.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, tra l’attaccante belga e l‘Inter c’è una sorta di patto e i nerazzurri contano di convincere il Chelsea con un’offerta da 30-35 milioni. Se i tempi si allungheranno, però, ecco che Lukaku per non perdere tempo potrebbe accettare la corte della Juve o dell’Arabia Saudita pur di raggiungere il suo obiettivo: lasciare i Blues.

