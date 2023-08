Lukaku Juve, novità attese a giorni per l’attaccante belga che piace sempre ai bianconeri: cosa può succedere

Stando a quanto riferito da Sky Sport, Juventus e Chelsea continuano a trattare per il passaggio di Romelu Lukaku in bianconero, con Vlahovic di conseguenza destinato ai Blues come contropartita.

C’è ancora distanza sulle valutazioni dei due giocatori, nonostante i continui colloqui tra le due società delle ultime ore. Attese novità non prima di settimana prossima.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG