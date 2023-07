Lukaku Juve, nuove conferme: Allegri ha chiesto di provarci! Gli ultimi aggiornamenti sul belga

Arrivano nuove conferme sull’interessamento della Juve per Romelu Lukaku. L’Inter è al lavoro per riportare il belga a Milano, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci un tentativo anche dei bianconeri.

Come riferito da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Allegri ha chiesto alla sua dirigenza di provarci per Lukaku. Tuttavia, il belga sembra al momento intenzionato a tornare di nuovo in nerazzurro.

The post Lukaku Juve, nuove conferme: Allegri ha chiesto di provarci! ULTIME appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG