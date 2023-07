Lukaku Juve, retroscena Daily Mirror: bianconeri furiosi col Chelsea. Il motivo della reazione dopo le voci sul belga

Le voci di un inserimento della Juve nella corsa a Lukaku hanno fatto infuriare i bianconeri. A svelare il retroscena è il Daily Mail dall’Inghilterra.

La Juve, infatti, si sarebbe infuriata con il Chelsea per aver fatto trapelare la notizia lanciata da Sky Uk nel pomeriggio di sabato scorso. Per Lukaku, tra l’altro, da diverse settimane l’Inter è al lavoro per riportarlo alla corte di Inzaghi.

