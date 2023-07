Parisi Juve, Accardi apre alla cessione: «Ha mercato, ci sono trattative». L’annuncio del direttore sportivo dell’Empoli

Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, in conferenza stampa ha parlato anche del futuro di Parisi, terzino nel mirino della Juve in chiave mercato.

PARISI – «Il mercato su Fabiano c’è, ma nomi di squadre non ne faccio. Ci sono trattative in atto, ma non c’è la necessità di vendere a tutti i costi. Tecnicamente è pronto per il salto, ma questo non vuol dire che andrà certamente via. Attualmente ci sono società interessate con cui stiamo trattando».

