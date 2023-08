Lukaku Juve, stallo totale: Allegri ora gli preferisce Vlahovic. Il futuro dell’attaccante belga resta un’incognita

L’affare Lukaku Juve è in una situazione di stallo con il futuro del belga che resta tutto da scrivere. In base a quanto spiegato da Sportmediaset, infatti, lo cambio con Vlahovic sembra destinato a non concretizzarsi, visto che Allegri ora sembra preferire il serbo all’ex inter (lo ha elogiato dopo l’Udinese).

L’unica speranza di Lukaku è che il Chelsea decida di venderlo in prestito gratuito con diritto di riscatto. A quel punto, oltre alla Juve, potrebbero pensare al belga pure Milan e Roma. Se così non sarà, per il centravanti resterà aperta solo la pista araba, visto che lì il mercato chiuderà il 20 settembre.

The post Lukaku Juve, stallo totale: Allegri ora gli preferisce Vlahovic appeared first on Juventus News 24.

