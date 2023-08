Weah Juve, l’agente: «Giuntoli lo voleva al Napoli. Ruolo? Lì fa la differenza». La rivelazione sull’esterno acquistato in questo mercato

L’agente di Weah, Sambague, ai microfoni di CalcioNapoli24Live ha fatto una rivelazione sull’esterno acquistato dalla Juve in questa sessione di mercato. Queste le parole sul giocatore che ha esordito domenica contro l’Udinese in Serie A.

LE PAROLE – «Credo che lì, nel suo ruolo sulla fascia destra, può fare la differenza. Giuntoli? In effetti in passato ci sono stati contatti col Napoli per portare Weah in maglia azzurra».

