Soulé via dalla Juve: può finanziare un colpo in entrata. Ultime sul futuro del giovane centrocampista argentino

La Juve potrebbe dar via Soulé e, attraverso la sua cessione, finanziare un colpo in entrata. In base a quanto spiegato da Tuttosport, infatti, l’addio del giovane centrocampista argentino consentirebbe ai bianconeri di avere liquidità per il trasferimento di Holm dallo Spezia.

Su Soulé è vivo l’interesse del Feyenoord che vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione non piace alla Juve che vuole cedere il giocatore a titolo definitivo.

