L’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku vuole andare alla Juventus, ma la dirigenza bianconera tentenna sul giocatore

Come sottolineato oggi da La Stampa, l’ex Inter Romelu Lukaku spinge sempre di più per vestire la maglia della Juventus: quadriennale da 8 milioni netti a stagione più bonus.

Dall’altra parte però la dirigenza bianconera tentenna, in particolar modo nei confronti del Chelsea: ancora esente da una vera e propria offerta di calciomercato per Vlahovic. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Lukaku-Juventus, forte il pressing dell’ex Inter proviene da Inter News 24.

