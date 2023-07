Inter e Chelsea continuano a trattare per Lukaku: il centravanti resta nel mirino dei nerazzurri

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, la trattativa tra Inter e Chelsea resta aperta: per far andare in porto l’affare è fondamentale che resti in piedi il patto tra Big Rom e l’Inter, visto l’interessamento degli altri club nei confronti del centravanti.

Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Lukaku, la trattativa tra Inter e Chelsea resta in piedi: sarà fondamentale una cosa proviene da Inter News 24.

