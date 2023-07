Romelu Lukaku lotta per il suo trasferimento alla Juve: o tornerà in Italia o non se ne farà nulla. Qual è la situazione

O la Juve o nulla. Questo è il messaggio che, secondo il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha fatto passare al Chelsea, club che preferirebbe invece cederlo in Arabia Saudita dopo l’ultimo rilancio da 50 milioni per il club e 100 per due anni per il belga. Lo stesso attaccante, però, non vede l’ora di approdare a Torino.

Nessuna retromarcia con l’Inter, ma solamente il bianconero nel suo futuro e una gran voglia di cominciare a lavorare al più presto con mister Allegri. Prima, però, servirà necessariamente la cessione di Dusan Vlahovic.

