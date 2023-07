Rosucci, messaggio da brividi alla Nazionale femminile: «Qualunque cosa accada…». Il messaggio della centrocampista

Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha una dedica speciale per Azzurre da oggi impegnate al Mondiale.

Il suo messaggio su Instagram: «Da quando ti ho perso per sempre hai rubato ogni istante delle mie giornate, quelli ad occhi aperti e quelli ad occhi chiusi. Non riesco nemmeno a nominarti… eppure non vedo l’ora di viverti attraverso gli occhi emozionati e sognanti delle mie compagne, TUTTE quelle che avranno la fortuna di rappresentare il paese più bello del mondo. Sarò lì grazie ad amiche del cuore che mi hanno promesso di portarmi in campo con loro, a cui non smetterò di tenere la mano un secondo.. Qualunque cosa accada mantenete ben saldo quel filo che vi unisce, che riesco a percepire anche da qui e di cui mi sentirò sempre un po’ parte…Godetevi questo sogno meraviglioso ragazze fortunate. Io e l’Italia mettiamo la sveglia: siamo tutti con voi…».

The post Rosucci, messaggio da brividi alla Nazionale femminile: «Qualunque cosa accada…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG