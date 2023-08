Lukaku-mania a Roma: spunta il primo murale per l’ex obiettivo Juve in arrivo nella capitale – FOTO

È già Lukaku-mania in casa Roma. In città, in attesa dell’arrivo del belga nel pomeriggio, spunta il primo murale. L’ex obiettivo Juve sta per tornare in Serie A.

Antes mesmo do desembarque de Lukaku em Roma, uma homenagem já foi preparada por torcedores: este mural na região próxima ao Coliseu. pic.twitter.com/ad7qeoyOpu — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) August 29, 2023

La foto ha già fatto il giro del web.

The post Lukaku-mania a Roma: spunta il primo murale – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG