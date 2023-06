I rossoneri hanno effettivamente parlato del belga coi londinesi ma le possibilità che l’affare vada in porto sono vicine allo zero.

Subito dopo la nascita della trattativa che porterà Tonali al Newcastle si sono diffuse voci clamorose che vedevano il Milan pronto all’acquisto di Romelu Lukaku. Sky Sport aggiorna la situazione sostenendo che si è trattato di poco più che di un pourparler tra Chelsea e Milan.

Gerry Cardinale

Aggiungiamo noi che il profilo del belga non sarebbe in linea con la nuova politica societaria del Milan voluta da Gerry Cardinale. L’attaccante belga ha un unico desiderio ed è quello di tornare all’Inter; tuttavia l’affare è molto difficile perché i nerazzurri lo possono chiedere solo in prestito. Il Chelsea in ogni caso continua a proporre Lukaku a mezza Europa in cerca di qualcuno che lo acquisti a titolo definitivo.

