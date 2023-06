Il piano preciso del Milan per riuscire a comprare il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku di proprietà del Chelsea

L’Inter potrebbe essere beffata dal Milan per quanto concerne il futuro di Romelu Lukaku: in quanto nel mirino anche dei rossoneri per riuscire a potenziare l’attacco.

Come riportato da Sport Mediaset, gli 80 milioni incassati da Tonali permetterebbero al Milan di acquistare a 45 milioni Lukaku: la cifra richiesta dal Chelsea visto che vuole cederlo a titolo definitivo.

