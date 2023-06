La situazione sulla vendita dei diritti tv della Serie A per le prossime stagioni. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Serie A su quello che sarà il futuro in termini di diritti tv.

COMUNICATO – «Si comunica che l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A già convocata per il 30 giugno 2023 (con comunicazione a mezzo PEC protocollo n. 52) è differita al giorno Lunedì 3 luglio 2023 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 Milano, alle ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito all’ordine del giorno già comunicato e che per comodità si ripete di seguito: Verifica poteri, Comunicazioni del Presidente, Comunicazioni dell’AD, DIRITTI AV 2024/29: esito trattative private e conseguenti determinazioni, BILANCIO 2023-24: preventivo, Varie ed eventuali».

L’articolo Serie A, novità importanti sui diritti tv. Il comunicato ufficiale proviene da Inter News 24.

