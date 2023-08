Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è anche quello di Lukaku. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia ma non in rossonero

La Juve sta spingendo per avere Romelu Lukaku, accostato in passato anche al Milan per un clamoroso cambio di maglia. Come riportato da Sky Sport, ora il Chelsea avrebbe aperto all’inserimento di Dusan Vlahovic nella trattativa.

Non c’è ancora l’accordo sulla cifra del conguaglio economico da versare nella casse dei bianconeri, ma i Blues hanno dato una prima importante apertura. Sono ore caldissime.

