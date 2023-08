Lukaku niente Roma, ecco il sostituto per i giallorossi: fissate le visite mediche ed è già in città!

Non sarà Romelu Lukaku il nuovo centravanti della Roma. I giallorossi hanno concluso la trattativa per portare in squadra, l’attaccante iraniano Sardar Azmoun.

Il giocatore classe ’95 arriva dal Bayer Leverkusen ed è già in città: domani affronterà le visite mediche per il suo nuovo club. Il giocatore era stato accostato nelle precedenti sessioni di calciomercato anche alla Juventus.

