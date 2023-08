Juve Bologna, il neo acquisto Fabbian è carico: «Ho sempre cercato di tenere testa al campo». Ecco le parole del giocatore

Il nuovo acquisto del Bologna, Fabbian, si è presentato in conferenza stampa e sarà probabilmente a disposizione per il match contro la Juventus. Il giocatore è stato al centro di molte trattative di calciomercato.

PAROLE – «Ho sempre cercato di tenere la testa al campo, anche in tournée in Giappone con l’Inter. Ho fatto talmente tante visite mediche che non ce la facevo più».

