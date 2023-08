L’allenatore della Juventus Women Montemurro: «Nel calcio bisogna sempre aver voglia di affrontare i migliori». Ecco le parole

L’allenatore della Juventus Women, Joe Montemurro, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Barcellona nel Trofeo Gamper. Ecco le parole del tecnico bianconero.

PAROLE – «Penso che nel calcio vero non ci si debba nascondere e si debba sempre avere voglia di affrontare i migliori e oggi abbiamo giocato contro la squadra di club più forte del mondo. Per noi partite come questa sono esperienze di grande insegnamento, ci fanno capire dove vorremmo arrivare un giorno. Questo è un bellissimo torneo, siamo fieri di essere stati invitati, ringraziamo il Barcellona e gli facciamo i complimenti per quello che hanno fatto in campo. Per noi sono momenti importanti in cui imparare e continuare a crescere».

