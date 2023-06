Il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg si esprime su Romelu Lukaku e il futuro del giocatore in prestito all’Inter:

LE PAROLE- Mi dicono che potrebbe essere offerto al Real Madrid nella fase finale di questa finestra di mercato. L’idea è quella di un prestito. Come possibile top riserva di Benzema o come suo sostituto. Pochettino è disponibile a lavorare con lui ma il Chelsea è ancora interessato a Kane e Osimhen. Non è escluso un nuovo prestito all‘Inter

X News #Lukaku: Understand he could be offered to Real Madrid at a late stage in this transfer window. Ideas about a loan. As a possible top backup for #Benzema or as a replacement.

Pochettino is open to work with him but #CFC is still interested in Kane & Osimhen

A new… pic.twitter.com/gXejWncYGD

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 3, 2023