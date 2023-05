Il man of the match della gara di stasera col Sassuolo Romelu Laukaku commenta così la sua doppietta.

Romelu Lukaku è stato intervistato da Sky Sport al termine di Inter-Sassuolo. “Regalo per il mio compleanno? Felice per aver vinto una partita importante, visto che il Sassuolo ci dà sempre molto fastidio qui a San Siro. Il mister ci ha spiegato l’importanza di questo match-point”.

Romelu Lukaku-Federico Gatti

“Stiamo giocando bene e dobbiamo continuare così. Per me si può sempre migliorare. Stiamo bene, questo sì, ognuno dà il suo, ma dobbiamo continuare così. Possiamo ancora vincere due trofei. Martedì abbiamo una gara difficile, ma giochiamo in casa e ci prepareremo. Avrei tanta voglia di giocare martedì come chiunque. Ma l’Inter è più importante e quando il mister ha bisogno di me io ci sono“.

L'articolo Lukaku: "Oggi era un match-point, stiamo bene ma possiamo vincere due trofei" proviene da Notizie Inter.

