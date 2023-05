L’esterno dell’Inter Raoul Bellanova ha detto la sua sull’attuale momento suo e della sua squadra.

DAZN ha intervistato Raoul Bellanova al termine della gara col Sassuolo. “Goal? Menomale che l’ha deviato il difensore altrimenti andava in fallo laterale. Mi ha dato una mano ad andare sul due a zero e a portare tre punti importanti a casa. La cosa più importante era ed è la qualificazione in Champions League che passa in primis dal campionato. Veniamo da diverse vittorie e non vogliamo fermarci”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Volevamo vincere questa sera davanti ai nostri tifosi per preparare al meglio la gara contro il Milan. Ho avuto un momento di down, non era facile post gara con l’Empoli a San Siro. Ai primi errori il pubblico mugugna, anche giustamemente perché lo stemma che indossi è importante. Devo ringraziare i miei compagni che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato ad uscire da questo momento che mi ha fatto crescere dal punto di vista mentale, in una realtà diversa da quella della scorsa stagione. Per me che tifo Inter da bimbo ogni momento è un sogno. Stiamo sognando anche in Champions League e vorremmo conquistare questa finale storica”.

