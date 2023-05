L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi è contento della prestazione dei suoi ma ovviamente non del risultato della gara di San Siro.

Alessio Dionisi a Sky Sport ha parlato di Inter-Sassuolo. “Incubo Lukaku? Diciamo di sì, la qualità di un singolo ha consentito all’Inter di chiudere avanti il primo. Abbiamo giocato a viso aperto e creato, più di loro nel primo, nel secondo abbiamo cominciato bene, poi due deviazioni ed eravamo sotto di 3. Poi l’abbiamo rimessa in piedi, posso solo elogiare i miei“.

Romelu Lukaku

“Serve cinismo che ci è mancato per far risultato, abbiamo avuto occasioni importanti, poi nel secondo si può calare di intensità, poi i cambi… Il peccato è non averla sbloccata che meritavamo. Stiamo facendo un bel percorso di crescita, non siamo gli stessi di qualche mese fa, se no finiva 3-0. Noi volevamo fare prestazione e risultato, sapevamo che dovevamo essere perfetti, potevamo difendere meglio con Lukaku sul primo gol. Nel primo tempo Ruan ha fatto una grande partita. Magari tanti dei miei meritano questi palcoscenici, glielo auguro. Inter può vincere la Champions? Ho visto i neroverdi giocarsela molto bene contro i nerazzurri”.

L’articolo Dionisi: “Abbiamo creato più di loro nel primo tempo, posso solo elogiare i miei” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG