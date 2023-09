Lukaku pazzo di Roma: «Che tifo qui, vivo per queste emozioni». Le dichiarazioni dell’attaccante ex Inter

Romelu Lukaku, al canale YouTube della Roma, ha parlato così della sua nuova esperienza. Le dichiarazioni dell’ex obiettivo Juve.

LUKAKU – «Sai cosa è bello? Che i tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi. Questo è ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio. Vivi per provare queste emozioni».

The post Lukaku pazzo di Roma: «Che tifo qui, vivo per queste emozioni» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG