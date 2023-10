Cosa è successo a Romelu Lukaku tra Torino Inter e la settimana in prossimità della finale di Champions League contro il City

Se da una parte c’è l’accusa da parte di Romelu Lukaku per quanto concerne la non titolarità durante la finale di Champions League tra City e Inter, dall’altra il suo comportamento è risultato non professionale. Ecco perché.

Come citato da La Gazzetta dello Sport, durante la settimana della vigilia della finale di Champions League non solo aveva chiesto il giorno di riposo, ma aveva svolto gli allenamenti ad Appiano senza la testa giusta.

L’articolo Lukaku, retroscena pre City Inter. Polemiche ad Appiano Gentile proviene da Inter News 24.

