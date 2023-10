Luciano Spalletti è fortemente intenzionato a schierare l’Italia migliore contro il Malta. Tra i titolari due giocatori dell’Inter

Come citato oggi da Tuttosport, il nuovo tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha lanciato qualche indiscrezione su quella che sarà la probabile formazione azzurra che scenderà in campo contro il Malta.

Tra i titolari ci potrebbero essere addirittura due giocatori dell’Inter: in difesa ci sarà Francesco Acerbi, mentre sulla fascia sinistra Federico Dimarco. Staremo a vedere come verranno schierati in vista del match.

L’articolo Italia Malta, titolari due giocatori dell’Inter. Ecco chi proviene da Inter News 24.

