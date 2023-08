Lukaku si avvicina alla Roma. Le dirigenze dei club a cena a Londra. Ecco la speranza giallorossa per l’attaccante accostato anche al Milan

Lukaku verso Roma. La dirigenza giallorossa è partita oggi alla volta di Londra per trattare con quella del Chelsea che ha aperto al prestito dell’attaccante, accostato anche al Milan.

Come riportato da Gianluca di Marzio dopo la partita dei Blues in questo momento sono a cena, domani mattina ci sarà un incontro formale tra club per definire il prestito oneroso con diritto di riscatto. Lukaku ha già dato la disponbilità a trasferirsi. La Roma spera di chiudere entro il week end.

