Lukaku Roma, è fatta: arriverà a Ciampino domani alle 17. Sarà il patron Friedkin ad andarlo a prendere a Bruxelles

Lukaku domani sarà a Roma per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso dopo l’accordo trovato oggi dal club della Capitale col Chelsea.

In base a quanto reso noto da Sky Sport, infatti, è previsto per domani alle 17 lo sbarco del belga all’aeroporto di Ciampino. L’attaccante ora si trova a Bruxelles e quindi sarà raggiunto dall’aereo guidato dal patron Friedkin per poi andare a Roma. Sfuma definitivamente il colpo cercato a lungo dalla Juve.

