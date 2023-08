Lukaku Roma, l’ipotesi non è tramontata! Ecco le condizioni per strappare il belga. Le ULTIME di calciomercato

Arrivano nuove notizie legate al futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nonostante l’acquisto di Azmoun, la Roma potrebbe ancora puntare l’attaccante belga che piace al calciomercato Juve.

Per il momento non c’è ancora una trattativa ma nel caso in cui il Chelsea lasciasse il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto, la Roma sarebbe disposta anche a pagare il 100% dello stipendio dell’attaccante.

