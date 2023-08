Lukaku Roma, Padovan non ha dubbi: «Con il belga i giallorossi…». Le sue parole negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato anche del possibile arrivo alla Roma di Lukaku, uno dei nomi accostati anche al mercato Milan.

PADOVAN – «Resto perplesso per la cifre che la Roma deve sborsare, ma la Roma è felice perchè da quinta può fare un bel passo in avanti con Lukaku affianco a Dybala, che era anche il sogno di Marotta. Non so se servirà per vincere lo scudetto, ma sicuramente per lottare per i primi 4 posti con la possibilità di finirci»

