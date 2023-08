Lukaku Roma, il belga ha già detto sì ai giallorossi! E alla Juve, intanto, avrebbe già mandato un messaggio

Come riferito da Repubblica, Romelu Lukaku avrebbe già detto sì alla corte della Roma, pronta a sfruttare il Decreto Crescita per garantire al belga un triennale da 9 milioni di ingaggio a stagione.

L’attaccante vuole lasciare il Chelsea per fare ritorno in Italia e sarebbe disposto ad accettare la destinazione giallorossa dietro suggerimento di Mourinho. E la Juve? L’ex interista sarebbe stanco di aspettare i bianconeri, che non hanno ancora trovato l’incastro giusto per l’offensiva finale.

