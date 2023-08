Morata Juve, rivelazione sull’attaccante spagnolo che vorrebbe tornare ancora in bianconero: a che punto è la trattativa

La Stampa scrive del possibile nuovo ritorno di Alvaro Morata alla Juventus, con lo spagnolo che sta facendo di tutto per vestire nuovamente la maglia bianconera.

L’attaccante è un pupillo di Allegri e vorrebbe tornare ancora a Torino, ma l’Atletico non farà sconti per lui. I madrileni continuano a chiedere i 21 milioni di euro della clausola, cifra che in questi mesi ha frenato gli interessi di Roma, Milan e Inter.

