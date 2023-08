Lukaku Roma, sempre più vicino il colpo per l’attacco giallorosso. Manca ora solo una cosa per la fumata bianca

Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi alla Roma, che dovrebbe rilevare il centravanti belga in prestito oneroso sulla base di 5 milioni di euro.

Come riporta Sky Sport, per vedere l’ormai ex obiettivo della Juve in giallorosso manca solo l’accordo sulla sua rinuncia ad una parte dell’ingaggio, che dovrebbe finire a toccare u 7/7.5 milioni l’anno.

