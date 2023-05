L’attaccante belga farà capire al nuovo allenatore ed alla dirigenza del club che detiene il suo cartellino la volontà di restare a Milano.

Romelu Lukaku non intende tornare al Chelsea per nessun motivo ma occorre un gran lavoro diplomatico da parte sua e delle due società. Il Corriere dello Sport svela che dopo aver segnato il primo goal all’Atalanta ha esultato come ormai fa da diverse settimane prima di battersi la mano sul cuore indicando più volte la terra come a dire “resto qui”.

Romelu Lukaku

Il belga pesa a bilancio 70 milioni per il club londinese, l’Inter quindi può prenderlo solo in prestito. I nerazzurri vorrebbero pagare meno degli 8 milioni più bonus versati l’anno scorso, serve però anche un ulteriore sforzo da parte del giocatore nel ridursi l’ingaggio; c’è già stata un’apertura in tal senso. Il primo incontro tra Inter e Chelsea dovrebbe avvenire a metà giugno.

L'articolo Lukaku: un gesto molto esplicito è stato notato da pochi, a giugno l'incontro col Chelsea proviene da Notizie Inter.

