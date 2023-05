Inter e Milan chiedono delle risposte sull’abbattimento dello stadio di San Siro al Collegio dei garanti del Comune di Milano

Si è svolto oggi il meeting tra il Collegio dei garanti del Comune di Milano, gli esponenti del comitato Referedum X San Siro e i rappresentati di Inter e Milan, riguardo al possibile referendum per salvare il Meazza tenutosi oggi a Palazzo Marino.

Come riportato da Calcio e Finanza le squadre hanno chiesto di avere una risposta entro la fine dell’estate in modo tale da partire con il referendum che si dovrebbe tenere se sarà dato il via libera non prima della prossima primavera.

