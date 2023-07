Circolano indiscrezioni clamorose sul futuro dell’attaccante belga che i nerazzurri vorrebbero riprendere questa volta a titolo definitivo.

Il Corriere dello Sport spara la bomba sostenendo che Romelu Lukaku, sulla scia della rabbia per non aver giocato dal primo minuto la finale di Champions League, abbia accettato l’offerta di contratto della Juventus. I bianconeri avrebbero proposto 3 anni ad 8 milioni a stagione e ora starebbero preparando l’offerta scritta da presentare al Chelsea che comprenderebbe il cartellino di Dusan Vlahovic.

Dusan Vlahovic

Il belga fu vicino alla Vecchia Signora anche prima del suo arrivo all’Inter di Conte ma poi Dybala si impuntò e non se ne fece nulla. Per quel che riguarda i giorni nostri, l’attaccante continua a rifiutare tutte le offerte che non siano quelle dell’Inter; sembra molto difficile cambi idea proprio ora. Non ci risultano malumori per il minutaggio della finale col Manchester City, forse per qualche suo errore di misura sì; infine c’è anche da dire che il serbo non è un profilo che scalda i londinesi.

L’articolo Lukaku verso la Juventus, possibile uno scambio con Vlahovic: ecco quanto c’è di vero proviene da Notizie Inter.

