Nuova avventura per l’ex Inter Mauro Icardi: niente Serie A per l’argentino che ha optato per uno speciale ritorno

Mauro Icardi ritorna al Galatasaray. L’attaccante argentino ex Inter, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha deciso di fare rientro in Turchia dopo il prestito della passata stagione: decisiva la proposta economica e la centralità nel progetto del club turco.

Al Paris Saint-Germain andranno 10 milioni di euro.

L'articolo Icardi, sciolto il nodo sul futuro: ecco dove andrà a giocare l'ex Inter proviene da Inter News 24.

