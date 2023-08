Lukaku Vlahovic, lo scambio non è finito: ecco cosa potrebbe sbloccare la situazione di calciomercato. Le ULTIME

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo scambio tra Juventus e Chelsea per Vlahovic e Lukaku non sarebbe ancora terminato.

La distanza economica tra domanda bianconera e offerta inglese persiste (ballano 15 milioni di euro) ma gli intermediari sono ancora a lavoro. Anche con un Dusan sembrato in forma in questo pre-campionato, potrebbe ancora accadere di tutto in queste ultime settimane di calciomercato.

