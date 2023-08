Kaio Jorge lascia i bianconeri e va al Frosinone? C’è il sì della Juve! La situazione di calciomercato

Kaio Jorge potrebbe lasciare la Juventus in prestito, già in questa sessione di mercato. Il brasiliano deve mettere minuti sulle gambe e per farlo potrebbe trasferirsi al Frosinone.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Juve ha già detto sì al trasferimento e adesso i ciociari stanno cercando di ottenere anche quello del brasiliano.

