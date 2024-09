Il Milan, in occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde, rinnova la propria partnership con ENS. Ecco cosa accadrà domani per Milan-Lecce. In un mondo in continua evoluzione, dove la sensibilità verso le questioni di inclusività guadagna sempre più terreno, emergono iniziative che segnano importanti progressi. Nell’ambito dello sport, che da sempre funge da ponte tra culture e realtà diverse, il calcio italiano compie un passo significativo. L’AC Milan, in collaborazione con la Fondazione Milan e l’Ente Nazionale Sordi, rinnova il proprio impegno per un calcio sempre più inclusivo e accessibile, con particolare attenzione alla comunità dei sordi. Un progetto di inclusività L’impegno dell’AC Milan e dei suoi partner verso un mondo dello sport più inclusivo emerge chiaramente dalla loro decisione di prendere parte attiva nella Settimana Internazionale delle Persone Sorde. Questa iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare i tifosi sordi agli eventi e ai contenuti digitali del club, dimostrando un’estrema […]

